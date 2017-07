Pukkelpop brengt voor elke festivaldag 1.000 dagtickets extra in de omloop. Dat doet de festivalorganisatie omdat de tickets voor zaterdag al volledig uitverkocht zijn en ook de tickets voor donderdag en vrijdag snel de deur uit gaan. De 3.000 extra tickets zijn vandaag vanaf 10 uur beschikbaar. Meer informatie via www.pukkelpop.be. TV De BBC heeft voor het eerst de lonen vrijgegeven van iedereen die meer verdient dan de 150.000 pond die premier Theresa May jaarlijks krijgt. Opvallend: de best betaalde man verdient vier keer meer dan de best betaalde vrouw. Chris Evans, de man die het autoprogramma Top Gear nieuw leven moest inblazen, is de beste betaalde mannelijke ster (met tussen 2,2 miljoen en 2,25 miljoen pond in 2016/2017), terwijl presentatrice Claudia Winkleman de best betaalde vrouw is met tussen 450.000 en 500.000 pond.