De City Parade, het openluchtfestival dat dit jaar op 26 augustus in Brussel plaatsvindt, is niet meer gratis. Vanaf 17 uur moet je tien euro betalen - of zes euro in voorverkoop - als je wil dansen op het Heizelplateau. Met dat geld betaalt de organisatie de extra veiligheidsmaatregelen. De site van 75.000 vierkante meter zal afgesloten zijn met toegangscontroles. FILM. Tim Burton zal een live-actionfilm maken van Dumbo, de kleine olifant met de veel te grote oren. Dat heeft Disney bekendgemaakt. Ook voor de cast strikte Disney enkele grote namen, waaronder Colin Farrell, Eva Greene en Michael Keaton. Disney is druk bezig met het bestellen van live-actionremakes van zijn animatiefilms. Ook Aladdin en The Lion King krijgen zo'n nieuwe versie.