Muyters 'voelt geen extra druk' voor activering

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) voelt "geen extra druk vanuit wat federaal beslist is" om oudere werklozen meer te activeren op Vlaams niveau. Dat verklaarde hij in de marge van de lancering van een reeks netwerkevents voor 55-plussers. "Vlaanderen is een voorbeeld voor het activeringsbeleid van oudere werknemers." De regeringspartijen blijven discussiëren over de maatregelen voor 50-plussers. Voorlopig verandert er niets, al moet het dossier voor N-VA later wel weer op tafel komen. De andere partijen willen juist meer inzetten op de activering van oudere werklozen vooraleer er aan de pensioenrechten wordt geraakt.