Muyters test zelfrijdende Audi

"Ik heb gezien dat er met deze auto al 100.000 kilometer gereden is, dus dat moet wel lukken", lachte minister van Werk en Economie Muyters terwijl hij instapte. Het eerste stukje moest hij nog zelf rijden, daarna nam Jack - want zo heet de auto - over. Op de snelweg tussen München en Nürnberg beantwoordde hij enkele mails en telefoontjes. Muyters ziet veel potentieel in de nieuwe technologie. "Ik ben ervan overtuigd dat we de files met 5 tot 10 procent kunnen verminderen door het gebruik van dit soort wagens."