Muguruza houdt 'rolmodel' Williams van zesde zege

De vorige keer dat dat gezegd werd van de 23-jarige speelster was na haar overwinning op Roland Garros vorig jaar. Muguruza maakte het toen echter niet waar. Ze verzandde in een mentale oorlog met zichzelf en een hele hoop middelmatige resultaten volgden. Nog maar een maand geleden was ze na haar uitschakeling in de vierde ronde van de French Open een hoopje ellende. Ze was blij dat het Parijse grandslamtoernooi achter de rug was. Dus nog maar eens: Muguruza is - onder voorwaarden - de toekomst van het damestennis. De Spaanse heeft immers alles: groot en atletisch lichaam, compleet en agressief tennis, stevige service en aanvallende intenties.