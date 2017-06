Mount Everest is mogelijk gekrompen

Verschillende studies hebben aangetoond dat de Mount Everest sinds de aardbeving in Nepal in 2015 gekrompen is. De Nepalese regering wil de berg daarom opnieuw opmeten. Een team van experten is de metingen in het Nepalese gebied Udayapur, zo'n 1.500 meter boven de zeespiegel, aan het voorbereiden. Vanaf Udayapur zullen de experten dan bij alle meetstations op de Mount Everest, die telkens om de twee kilometer geplaatst zijn, gegevens verzamelen. Officieel gaan de metingen echter pas van start in het midden van juli. De Nepalese regering hoopt om tegen augustus een team van 50 experten bijeen te krijgen. Daarom nodigt Nepal ook buitenlandse wetenschappers uit die al ervaring hebben met gelijkaardige meetonderzoeken en hoopt het land op hulp van de Internationale Unie voor Geodesie en Geofysica.