Mosselen zijn dit jaar kleiner en iets duurder

In het Nederlandse dorpje Yerseke zijn de eerste mosselen uit bodemcultuur opgevist, wat de officiële start van het mosselseizoen inluidt. "De mosselen zijn iets kleiner dan vorig jaar, maar de kwaliteit is goed", weet Bart Blondé van mosselhandel Bart in Blankenberge. "De prijs zal vergelijkbaar zijn met die van twee jaar geleden. Ze zullen dus iets duurder zijn dan vorig jaar, maar sterke prijsstijgingen in de horeca verwacht ik niet. De prijs zal voor kleinere sorteringen rond 3 euro liggen, tot 10 euro voor de grootste sorteringen." Waarom de mosselen dit jaar iets kleiner zijn, daarvoor heeft Blondé niet echt een verklaring: "Je moet de natuur nemen zoals die is."