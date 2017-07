Mosoel bevrijd, maar wat nu?

Mosoel, de miljoenenstad die lang in handen was van terreurgroep Islamitische Staat, is zondag geheel heroverd door het Iraakse leger. Na acht maanden strijd kon de Iraakse premier Haider al-Abadi eindelijk de 'grote overwinning' afkondigen. Met de val van Mosoel - 1,8 miljoen inwoners in vredestijd - verliest IS de grootste stad van zijn zelfverklaarde kalifaat. De metropool was een belangrijke machtszetel van de extremistische groepering: vanuit Mosoel presenteerde IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi zich drie jaar geleden aan de wereld. Tot op het laatst voerde IS dit weekend een bloedige strijd in de nauwe stegen van het oude stadscentrum, naar verluidt onder meer met vrouwelijke zelfmoordterroristen.