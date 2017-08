Moslims slachten minder schapen op Offerfeest

Vandaag vindt het Offerfeest plaats, het grootste jaarlijkse feest binnen de moslimgemeenschap waarbij traditioneel elke familie een schaap slacht. De moslims in Limburg slachten dit jaar 707 schapen. 600 van die aanvragen zijn voor moslims uit Genk, de overige honderd van andere gemeenten waarmee de tijdelijke slachtvloer in Genk een akkoord heeft afgesloten. Het gaat om een forse daling ten opzichte van vorig jaar. Toen werden in Genk zowat 300 schapen meer geslacht. "De discussie rond verdoofd of onverdoofd slachten speelt hierin een belangrijke rol", zegt de Genkse schepen Geert Swartenbroekx.