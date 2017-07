Moord op mondaine wijze

De jonge, mooie Amerikaanse Georgina lijkt het prima voor elkaar te hebben. Ze is net getrouwd met de schatrijke kunstverzamelaar en bankdirecteur Constantine Clios en mag zich verheugen op een leven vol luxe aan de Franse Rivièra. Tot haar echtgenoot-miljardair het leven laat bij een explosie op zijn jacht en Georgina erachter komt dat haar Constantine helemaal niet de modelechtgenoot was aan wie ze haar jawoord gaf. De baas van de Clios-bank bleek immers niet enkel zwaar in de schulden te zitten, maar ook verwikkeld in een web van intriges, oplichterij en moord binnen de glamoureuze onderwereld. Georgina ontdekt beetje bij beetje het schimmige verleden van Constantine, begint eraan te twijfelen of hij wel echt dood is en probeert haar fortuin veilig te stellen.