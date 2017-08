Monument neemt afscheid

1 Wat we mogen verwachten van Contador

Het is een moeilijke vraag: wat is Alberto Contador nog waard? In de Tour 2017 werd definitief duidelijk dat het beste eraf is bij de Spanjaard. Hij startte in Düsseldorf aanvankelijk nog als schaduwfavoriet, maar die rol kon hij niet meer waarmaken. El Pistolero eindigde uiteindelijk op de negende plaats op bijna negen minuten van winnaar Chris Froome. Meteen ook de reden waarom Contador besliste om er straks een punt achter te zetten en zijn carrière niet nodeloos te rekken door volgend jaar ook nog de Giro te rijden (zoals hij origineel van plan was).