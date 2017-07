Monte dei Paschi verkoopt Belgische tak

De noodlijdende Italiaanse bank Monte dei Paschi di Siena, die miljardensteun heeft ontvangen van de overheid, gaat het mes zetten in haar personeelsbestand en het aantal filialen. In de periode tot 2021 zouden er zo'n 5.500 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen (tot 20.065) en wordt het aantal bankkantoren afgebouwd van 2.000 naar 1.400. De Belgische en Franse tak van de bank worden in de etalage geplaatst, klaar voor verkoop. De maatregelen moeten helpen om de bank weer winstgevend en efficiënter te maken. Dinsdag raakte bekend dat de Europese Commissie aan de Italiaanse overheid toestemming heeft gegeven om 5,4 miljard euro aan noodsteun uit te reiken aan Monte dei Paschi. In ruil voor de staatssteun moet de bank wel herstructureren.