Monsieur 'Non'

Hij verafgoodt Kate Moss en Anna Wintour. Maar breek hem de bek niet open over Kim Kardashian. Welkom in de wereld van Manolo Blahnik, 73 lentes oud, maar nog altijd de meest begeerde schoenenontwerper. Fijn nieuws voor de fans: een documentaire over zijn leven ging gisteren in première.

Met een naam als de zijne stond het in de sterren geschreven dat Manolo Blahnik nooit bankdirecteur, leraar of boekhouder zou worden. Nee, Blahnik was voorbestemd om schoenen te gaan ontwerpen. Zijn naam klinkt als een exotisch gerecht met truffels, de cadans nodigt tot articulatie. Waar komen uw schoenen vandaan? 'Ma-no-lo Blah-nik.' De achternaam 'Blahnik' werd jaren geleden al overboord gegooid, nadat de drager ervan was toegetreden tot het kransje van eliteontwerpers die zo beroemd zijn dat ze geen achternaam meer behoeven.