MONSANTO Chemiereus in nauwe schoentjes

We kennen Monsanto als marktleider in ggo's en van ophef over RoundUp, de onkruidverdelger waarin het 'mogelijk kankerverwekkende' glyfosaat zit. Daarover loopt in de VS een rechtszaak tegen het bedrijf waaruit naar voren komt dat de Amerikaanse bioreus jarenlang wetenschappelijke studies over de giftigheid van glyfosaat zou hebben gemanipuleerd. Twee dagen na nog meer onthullingen in die zaak, duiken nu ook documenten op die het bedrijf in de verdediging duwen als het gaat over pcb's. Dat zijn scheikundige verbindingen die Belgen vooral kennen door het pcb- en dioxineschandaal uit 1999.