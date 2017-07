Mollema rondt lange solo af

Straffe stoot van Bauke Mollema. De 30-jarige Nederlander vertrok in de afdaling van de Col de Peyra Taillade uit een uitgebreide kopgroep voor een solo van meer dan dertig kilometer en hield een jagend kwartet knap af. Mollema noemde het de "grootste explosie" uit zijn loopbaan. "Los van het tijdrijden reed ik in een wedstrijd nooit eerder zo lang alleen. De zwaarste 30 kilometer uit mijn carrière. Omdat ik tijdens de klim voelde dat anderen beter bergop reden dan ik, koos ik ervoor om in de afdaling iets te proberen. Soms moet je het moment aanvoelen." Mollema is een meer dan degelijke klassementsrenner, maar omdat Trek-Segafredo voor een laatste keer Alberto Contador in de Tour uitspeelt en de Nederlander eerder dit jaar al de Giro reed, krijgt hij in deze Tour een vrije rol.