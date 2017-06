Mogelijk treinstaking in de zomer

Mogelijk wordt er deze zomer gestaakt op het spoor. De socialistische vakbond ACOD is van plan actie te voeren tegen de plannen voor een minimale dienstverlening bij de NMBS. De socialistische spoorbond is snoeihard voor het wetsontwerp rond de minimale dienstverlening van mobiliteitsminister François Bellot (MR). Dat ontwerp is "een aanval op het sociaal overleg en het stakingsrecht" en als het er komt zoals het nu op tafel ligt, mogen we ons verwachten aan een "hete zomer", zei de Franstalige voorzitter Michel Abdissi. Zijn collega Luc Piens van ACV vindt die aankondiging voorbarig, omdat de bonden het wetsontwerp tot nog toe nog niet te zien kregen. Bellot is niet te spreken over de dreigende taal. "De vakbonden hebben de kans gehad om samen met de directies zelf een voorstel op papier te zetten, maar dit werd telkens geweigerd", hekelt de minister van Mobiliteit.