Moeten we wel nog huisdieren houden?

Kijk nog maar eens goed in de ogen van uw hond en geef uw kat nog snel een knuffel. Want, zo stellen enkele psychologen en ethici, het einde van het gezelschapsdier is mogelijk in zicht. "Het is op moreel vlak problematisch om dieren te houden, omdat steeds meer mensen hun dieren als mensen beginnen te behandelen", zegt de Amerikaanse psycholoog Hal Herzog in de Britse krant The Guardian. "Ze beschouwen hen als een deel van de familie, zien hen als hun beste vriend en zouden hen voor geen geld ter wereld verkopen."