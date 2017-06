Mix & match tot perfectie

Met een bloeiende internethandel in moderne Afrikaans designspullen en accessoires mag het geen wonder heten dat het huis van Thandi in Elsene een verzameling is van objecten die de sympathieke jonge vrouw vond op het Afrikaanse continent. Aangevuld met Britse meubels, neergepoot in een typisch Brussels herenhuis. "Dit huis was een tijdcapsule. Het is gebouwd in 1898 en is al die tijd eigendom geweest van dezelfde Brusselse familie. Toen wij het kochten in 2010 was het al jaren niet meer bewoond. Tijdens onze eerste verbouwing hebben we minstens vier lagen behangpapier en heel wat linoleum moeten wegschrapen.