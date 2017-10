Mitrovic: 'Dit team verdient een topcoach'

In de kelder van Jan Breydel toonde Brecht Dejaegere zich strijdvaardig. Naar het beeld van AA Gent eerder die middag: knokkend voor elke bal, hopend op een punt. "Er zit nog heel veel grinta in ons." De Buffalo's presenteerden zich hoopgevend in Brugge. Dreigender dan de voorbije weken, vlotter combinerend ook - voor rust toch. Kubo en Sylla waren dicht bij de 1-2, terwijl Dejaegere op het middenveld de boel een uur lang op sleeptouw nam en voor een heerlijke assist zorgde bij de gelijkmaker. Aan de zijlijn was T1 ad interim Peter Balette zijn enthousiaste zelve.