Misschien toch maar eens het boek lezen

Laat ons beginnen met een bekentenis: deze recensie is geschreven zonder enige kennis van de boekenreeks van Stephen King. Dat maakt dat we het jonge personage Jake Chambers (Tom Taylor) en zijn paranormale krachten geleidelijk aan leren kennen. De jongen droomt over een donkere toren, een ogenschijnlijk metafysisch gegeven die het universum samenhoudt. Maar ook over een Man in het Zwart die de toren wil neerhalen. En een protagonist - of Gunslinger - die dat moet voorkomen. Jake steekt elke vrije minuut in het nauwkeurig natekenen van die dromen. En uiteraard blijken dat fotografische kopieën van een parallelle AI-Wereld.