Mislukte repetitie voor Ronde van Frankrijk

Het is duidelijk dat Van Avermaet nog naar zijn beste voorjaarsvorm zoekt. Aan zijn twee ritzeges en eindwinst bij zijn rentree in de Ronde van Luxemburg hechten we best niet te veel belang. Daar heerste Van Avermaet, zelfs gehinderd door lichte kniepijn en ziektekiemen, als koning eenoog in het land der blinden. De Ronde van Zwitserland daarentegen is wel een referentie voor de Tour de France. Daar kan Van Avermaet zich meten tussen toppers als Peter Sagan, John Degenkolb en Michael Matthews.