Mirallas lijkt te vertrekken bij Everton

Een transfer zit nog niet in een afrondende fase. Olympiakos zou Kevin Mirallas (29) graag huren en de Duivel heeft wel oren naar een terugkeer naar Griekenland. Hij wil met het oog op het WK meer aan spelen toekomen. Hij zit nu meer op de bank dan hem lief is. Op dit moment weigert Everton echter mee te werken aan een overgang. Olympiakos zou zijn jaarloon van 2,4 miljoen euro willen overnemen, maar dat volstaat niet. Mirallas zat gisteren niet in de selectie. Wegens zijn houding, verduidelijkte Koeman: "Hij kan maar moeilijk met zijn ontgoocheling om. Of hij op weg is naar de exit? Dat weet ik niet."