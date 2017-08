Ministerie VS verbant woord 'climate change'

Het Amerikaanse Ministerie van Landbouw is gevraagd de term 'klimaatverandering' voortaan te vermijden. Ze moeten het over 'extreem weer' hebben. 'Zich aanpassen aan klimaatverandering' moet worden: 'veerkracht bij extreem weer'; 'broeikasgasuitstoot verminderen' moet zijn: 'efficiënt gebruik van natuurlijke stoffen verhogen'. De opdracht komt van Bianca Moebius-Clune, een van de stafhoofden, en dateert van 16 februari. In nog een mail schrijft een ander stafhoofd, Jimmy Bramblet, net na het aantreden van Donald Trump: 'Klimaat is nu geen prioriteit meer voor deze regering. Breng je staf hiervan op de hoogte.' Mails van personeelsleden illustreren dan weer hoe ze spartelen om onderzoek over klimaatveranderingen te verwoorden 'volgens de nieuwe regels.' De administratie van president Donald Trump heeft ook een rapport weggemoffeld dat de spectaculaire stijging van de gemiddelde temperaturen in deVS aantoont.