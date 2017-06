Minister stapt op uit regering van Macron

De in opspraak geraakte Franse minister Richard Ferrand (Ruimtelijke Ordening) stapt op. Hij zou de regering verlaten om de beweging van president Emmanuel Macron aan te voeren in het parlement. Ferrand was onder vuur komen te liggen vanwege een vastgoedaffaire. Hij zou als baas van een verzekeringsbank in Bretagne zijn vriendin hebben bevoordeeld. De affaire rond de minister was pijnlijk voor Macron, die juist een speerpunt heeft gemaakt van het opschonen van de politiek. De minister ontkende alle beschuldigen, maar zou nu toch overstappen naar het parlement. Ferrand gold als een belangrijke bondgenoot van de president. Hij stapte al in een vroeg stadium over van de Parti Socialiste naar de LRM-beweging van Macron.