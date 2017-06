Minister af, maar chauffeur blijft wel rijden

Het blijft een oud zeer, dat velen willen aanpakken, maar ondertussen gewoon blijft bestaan. Ministers en staatssecretarissen die in een nieuwe regering geen minister meer worden, hebben nog steeds recht op twee voltijdse medewerkers, en dat tot het einde van de legislatuur. Of en hoe zij dat invullen, daar beslissen ze zelf over. De bedoeling van het systeem is ex-ministers te helpen bij het extra werk dat voortvloeit uit hun vroegere functie. Maar na 2,5 jaar is bij velen de stroom van mails en brieven wel opgedroogd, en worden medewerkers elders ingezet.