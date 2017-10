Precies tien jaar geleden begon Annelies Timmermans haast toevallig haar handtassenlijn. Ze vond nergens de tas die ze zocht, knutselde er zelf eentje en oogstte interesse van vrienden en collega's. Intussen maakt ze elk half jaar een volledige collectie en heeft ze een eigen boetiek in Antwerpen. Haar verjaardag viert Timmermans met een collab. Samen met de kinderwinkel Goldfish maakte ze een kinderrugzak 'Jeanne', beschikbaar in vijf versies: drie metallickleuren en twee van aaibaar leder. Leuk: in de najaarscollectie zit ook een volwassen versie van de Jeanne. Fans zijn uitgenodigd voor een feestje op vrijdagavond 20 oktober in de winkel. 225 euro via goldfish.be Voor deze kinderrugzak 'Jeanne' werkte Annelies Timmermans samen met kinderwinkel Goldfish.

Doggystyle

Wie de zondagse strand- of boswandeling met zijn viervoeter beu is, raden we het nieuwe boek van Katharina von der Leyen aan: 77 Dates with Your Dog.