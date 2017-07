Minderjarigen 'opvangen' in de cel: ultieme ontkenning van recht op jeugdhulp

Minderjarigen op zoek naar hulp belanden soms in een politiecel. Het is een probleem dat we al langer kennen en dat tot op vandaag bestaat. Getuige daarvan de cijfers die De Morgen gisteren publiceerde. Dat een minderjarige met een hulpvraag in een politiecel belandt, is de ultieme ontkenning van het recht op jeugdhulp. We kunnen deze praktijk niet aanvaarden. Laat staan ze uitleggen aan de jongere zelf. Net daarom vragen oneigenlijke celplaatsingen een grondige analyse. Deze is er vandaag nog niet. Voor alle duidelijkheid, het gaat in deze discussie niet over minderjarigen die strafbare feiten hebben gepleegd en tijdelijk worden opgesloten in afwachting van de tussenkomst van de jeugdrechter. Onze analyse toont dat er vandaag drie redenen voor oneigenlijke plaatsing in een cel zijn.