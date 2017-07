Minder valse huwelijken, meer valse vaders

Het aantal schijnhuwelijken is het voorbije half jaar sterk afgenomen in Antwerpen. Dat komt door strengere controles en mogelijk ook door een verschuiving naar schijn- erkenningen, meldt de VRT. In het eerste deel van 2017 werden 10 koppels het huwelijk geweigerd. In 2016 waren dat ongeveer 60 koppels op een jaar. "Het gaat om cijfers van de eerste 6 maanden, dus we moeten voorzichtig zijn", reageert Paul Cordy (N-VA), burgemeester van het district Antwerpen, aan de VRT. Volgens Cordy komt de daling er dankzij strengere controles. "Maar we zien de voorbije jaren een toename van het aantal schijnerkenningen, waarbij iemand zich opgeeft als de biologische vader van een kind waar hij geen enkele sociale of biologische band mee heeft", duidt Cordy.