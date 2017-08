In de eerste helft van dit jaar zijn in België minder diesels verkocht dan benzinewagens, zo meldt sectorfederatie Febiac. Er werden 150.021 nieuwe diesel- en 156.413 nieuwe benzinewagens ingeschreven. Het marktaandeel van diesels is gedaald van 75,3 procent eind 2012 naar 51,8 procent eind 2016. Nu, tijdens de eerste jaarhelft, is het gezakt tot 46,5 procent. Het marktaandeel van dieselwagens blijft het grootst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op het gebied van wagens met een alternatieve aandrijving scoort Vlaanderen met 6 procent van de inschrijvingen beter dan de andere regio's.