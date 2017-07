Miljoenen renderen nog niet

Gent-voorzitter Ivan De Witte voor het seizoen: "De ambitie is om kampioen te spelen. De impact van de transfers die we gaan doen, moet in die lijn liggen." Gedaan met verstoppertje spelen. AA Gent durft sinds enkele maanden eindelijk zijn nek uit te steken. Vandaar dus ook dat coach Hein Vanhaezebrouck twee weken terug op het Sint-Baafsplein in Gent toeterde: "De bedoeling is om dit jaar opnieuw iets uitzonderlijks te realiseren. Wat het precies zal zijn, weet ik nog niet. Hoe dan ook staat hier een groep die ongelooflijk ambitieus is en heel goed gewapend is om dit seizoen de strijd aan te gaan met om het even wie."