Militairen op straat 'nuttig maar onhoudbaar'

1 Konden de militairen de aanslag in Brussel-Centraal verhinderen?

Neen, maar ze hebben mogelijk wel erger vermeden. Minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) is vol lof over hun optreden. "Laat ons eerlijk zijn: er hadden veel ergere dingen kunnen gebeuren." Op het moment van de aanslag liepen treinreizigers en personeelsleden van de NMBS rond in het station. Niemand raakte gewond. Ook de spijkerbom van de man, gevuld met nagels en gasflessen, kwam niet tot ontploffing. Het valt niet uit te sluiten dat de schade groter was geweest indien de militairen niet tijdig ingrepen.