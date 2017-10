Milieuwet verliest plots alle voordelen onder Trump

De invloed van Trump wordt merkbaar in de opstelling van het milieuagentschap EPA. Een wetenschappelijke analyse van de kosten en baten van een wet die watervervuiling moet tegengaan, is onder Trump veel negatiever uitgevallen.

De voordelen van de wet, uitgedrukt in honderden miljoenen dollars, zijn uit de analyse verdwenen. Drie Amerikaanse hoogleraren trekken aan de bel over de nieuwe analyse, die overheden moet helpen bij besluitvorming. "Wij vinden geen verdedigbare of consistente basis voor de beslissing (...) om de belangrijkste categorie voordelen uit te sluiten", schrijven ze in Science.

Belangrijke wetten

Het gaat om de Clean Water Act, een van Amerika's belangrijkste federale milieuwetten. De wet is gericht op behoud en verbetering van de kwaliteit van wateren in de VS. Om beleidsmakers in staat te stellen voor- en nadelen van de wet af te wegen, worden kosten-batenanalyses gemaakt.