Milicevic trekt zwak Gent over de streep

Het was de ideale gelegenheid om extra vertrouwen op te doen. Om de concurrentie aan te scherpen - Andrijasevic en Kalu waren opnieuw fit. Maar de realiteit was al even schrijnend als slaapverwekkend. Amateurvoetbal was het, wat AA Gent en - begrijpelijk - ASV Geel gisteravond op de mat brachten. Het tempo: onbestaand. Verzorgde combinaties: nauwelijks. Klasseflitsen: nihil. Yuya Kubo worstelt al een heel seizoen met zichzelf en stilaan begint ook Franko Andrijasevic een probleem te worden. In die mate zelfs dat het ons een raadsel is waarom AA Gent in de zomer in godsnaam 4 miljoen euro voor de Kroaat heeft neergeteld.