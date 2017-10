Mildere straf in ruil voor cruciale info

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) legt de laatste hand aan een wetsontwerp over een algemene regeling voor spijtoptanten inzake criminele organisaties en terrorisme. Begin volgend jaar wordt dat bij het federaal parlement ingediend.

Bedoeling is om een volledige criminele of terroristische organisatie uit te schakelen door een betrokkene een voordeel te geven. "Zeker in gesloten milieus met een sterke zwijgplicht is het voor opsporingsdiensten bijzonder moeilijk om bewijzen te verzamelen", klinkt het bij het kabinet-Geens. "Verschillende landen hebben een gelijkaardige regeling die al zeer nuttig is gebleken."

Wat is een spijtoptant?

Ofwel is een spijtoptant een (mede)dader of medeplichtige die nog voordat de feiten bekend zijn uit eigen beweging aangifte doet. Ofwel is hij iemand die tijdens het lopende onderzoek uit eigen beweging bijzonder belangrijke bewijsmiddelen over andere betrokkenen aanlevert, zonder dat die bewijzen op een andere manier konden worden bemachtigd.