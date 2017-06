Milan geeft ruim 100 miljoen uit aan transfers

Vincenzo Montella heeft niet te klagen als trainer van AC Milan. De rossoneri spannen op dit moment de kroon onder de big spenders in het Europese voetbal. We zijn half juni en Milan kocht al voor 102 miljoen euro aan nieuwe spelers. Milan haalde André Silva bij FC Porto voor 38 miljoen, Franck Kessié van Atalanta Bergamo kostte 28 miljoen (verdeeld over drie seizoenen). Mateo Musacchio komt voor 18 miljoen over van Villarreal en Ricardo Rodríguez kostte eveneens 18 miljoen. Hij maakt de overstap van Wolfsburg. In april verkocht Silvio Berlusconi AC Milan aan de Chinese groep Rossoneri Sports Investment Lux voor 740 miljoen euro. Dit is de eerste stap richting revival van de oude glorie. De laatste landstitel dateert al van 2011.