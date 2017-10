Mijn hemel

Van de paus mag iedereen naar de hemel: dat stond deze week in La Repubblica. Italiaanse krant, dus het zal wel niet waar zijn, maar toch. Iedereen. Hier gaan we weer. Dit lijkt mij niet goed doorgedacht, beste Franciscus. Sinds het pleistoceen hebben ongeveer 120 miljard mensen het ondermaanse verruild voor een plantaardige staat, die, of het moet zijn dat we een Nobelprijs gemist hebben, nog altijd niet omkeerbaar is. Geruchten dat sommige politici wél uit de dood zijn opgestaan of er zo uitzien, dienen krachtig tegengesproken te worden. Wij eindigen ons leven in krakkemikkige staat: scheef van de kanker, debiel na een hersenklap, incontinent en malcontent, uiteengereten door de onvrijwillige aanraking met hoge snelheid met een boom of trein. Het is geen zicht.