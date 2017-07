Mignolet niet zeker van plaats bij Liverpool

Liverpool-coach Jürgen Klopp weigert voorlopig te bevestigen of Simon Mignolet aan het seizoen begint als nummer één. "Er is nog niets beslist", zei de Duitser. "Ja, het was moeilijk voor Karius, maar ik ben zeker dat hij ook zijn aandeel heeft gehad in de ontwikkeling van Simon. En Ward heeft een fantastisch seizoen achter de rug bij Huddersfield. Ze moeten zich alle drie bewijzen." Mignolet speelde vorig seizoen sterk bij Liverpool, ondanks een onverwachte periode op de bank. Klopp heeft nog altijd een voorliefde voor Karius.