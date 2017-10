Michel stuurt Demir bij over laagste uitkeringen

Moeten de laagste uitkeringen opgetrokken worden tot de Europese armoededrempel? Premier Charles Michel (MR) herhaalde tijdens zijn State of the Union de ambitie uit het regeerakkoord en spreekt daarmee bevoegd staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) tegen.

"De strijd van tegen armoede moet ons allemaal aangaan. In het regeerakkoord staat dat we stelselmatig de Europese armoededrempel moeten bereiken." Premier Charles Michel (MR) legde tijdens zijn regeerverklaring de nadruk op de grote hervormingen in de fiscaliteit en de arbeidsmarkt, maar had ook een passage klaar over armoede. Hij gaf toe dat het armoederisico in ons land op een te hoog niveau blijft, wat het een van de belangrijke uitdagingen van deze regering maakt. Op die manier wijst hij staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) terecht.