Michel I kleurt ook lichtpaars

Met de bravoure eigen aan een beleidsverklaring weet premier Charles Michel (MR) te verbergen dat het begrotingsbeleid van zijn regering alweer ontgoochelt. Hoe komt dat toch?

pmerkelijk toch. Gaat de opbouw naar de jaarlijkse State of the Union meestal gepaard met nerveus gebikkel om de begroting afgerond te krijgen, dan was daarvan dit jaar niets te merken. Met het Zomerakkoord werden in juli al de krachtlijnen van de rijksbegroting voor 2018 vastgelegd. Sindsdien is er amper nog over gepiept. Dat doet uitschijnen dat de federale regering haar centenplaatje vlot rond heeft. Een bedrieglijke schijn. De aanvankelijke belofte om tegen volgend jaar een begroting in evenwicht af te leveren, werd in de lente al losgelaten. Inmiddels is duidelijk dat dat doel ook in 2019 waarschijnlijk niet gehaald zal worden.