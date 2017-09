Mexico en zijn eeuwige heropbouw

Mexico is getroffen door een aardbeving met het epicentrum op ongeveer 120 kilometer ten zuiden van de hoofdstad. Een zware aardbeving, met magnitude 7,1. Seppe De Vreesse (39) woont al vijftien jaar in Mexico-Stad en heeft al een tiental aardbevingen meegemaakt. "Maar nooit beefde het zo erg als nu", zegt hij aan telefoon. "Het ging om golvende bewegingen, alsof de grond onder ons in zeegolven was veranderd." De Vreesse werkt als docent geschiedenis op een middelbare school en aan de universiteit.