Meteen cruciale match voor Belgian Lions op EK

De Belgian Cats stuntten dit jaar door brons te pakken op het EK basket. "Het is vrijwel onmogelijk om dat te bereiken", blijft Van Rossom (31) nuchter. "Onze stijgende lijn behouden, dat geeft ons de drive voor dit EK. Dan spreken we niet over medailles, wel over een plaats bij de top tien van Europa." Klinkt ook ambitieus, gezien de stevige concurrentie. "Maar de tweede ronde blijft het doel. Kijk naar de Cats: geraak je daar, dan kan alles in het knock-outsysteem. Dan hangt het ervan af tegen wie je uitkomt." Op de eerste speeldag wacht meteen een sleutelmatch tegen Groot-Brittannië.