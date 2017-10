Met fairtradekoffie alleen komen de boeren niet rond

Omdat het aanbod aan fairtradeproducten nog steeds groter is dan de vraag, kunnen fairtradeboeren in het Zuiden niet rondkomen. Een nieuwe strategie van internationale organisaties wil dat nu aanpakken. Fairtrade Belgium start vandaag alvast De week van de fairtrade.

U koopt dan wel koffie in een fairtradewinkel, of let erop dat er een fairtradelabel plakt op de koffieautomaat, de kans is groot dat de boeren die de koffie geteeld hebben, er niet in slagen met hun opbrengst de eindjes aan elkaar te knopen. Daarachter zit een simpele economische logica. "Omdat het aanbod aan fairtradeproducten groter is dan de vraag, komen de prijzen van de boeren onder druk te staan", zegt Nicolas Lambert, directeur van Fairtrade Belgium. "Zelfs als ze een fairtradelabel hebben."