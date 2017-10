Met elegantie en veel wilskracht

Nina Derwael maakte al furore door in april EK-goud te winnen op de brug met ongelijke leggers, nu ligt ze zelfs op schema voor een medaille op het WK artistieke gymnastiek. 'Waarom geen goud?', dromen haar trainers.

Vierde in de kwalificaties, met een persoonlijk record van 14,966 punten. Eén tiende meer - dan spreek je over details die alleen een professionele jury waarneemt - en Nina Derwael (17) stond tweede. Om maar te zeggen: het kan in de toestelfinale morgenavond alle kanten uit, want de tellers worden weer op nul gezet. Voor afreis naar het WK in Montreal had trainer Yves Kieffer een duidelijke mening over de kansen van zijn pupil. "We kregen al een zicht op de concurrentie. Als Nina geen fouten maakt, dan sluit ik goud niet uit.