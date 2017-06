Met de camera als wapen

Multitalent Gordon Parks verrichtte wonderen voor de emancipatie van de zwarte bevolking in de VS. Nu is een grote greep uit zijn oeuvre te bekijken in het Amsterdamse FOAM.

Zelden was een leven zo volgepropt als dat van Gordon Parks (1912-2006). Drieënnegentig jaar werd de geëngageerde Afro-Amerikaanse fotograaf, en tot de laatste snik bleef hij zich opnieuw uitvinden. Vurige selfmade manParks stond op de bres voor de Burgerrechtenbeweging in de VS, maar hield eindeloos veel ballen tegelijk in de lucht. Hij verdiende ook zijn sporen als componist en scenarist, en schreef vijftien romans, dichtbundels en memoires. Hij gold bovendien als de eerste succesvolle zwarte Hollywood-regisseur met Shaft(1971) als illuster hoogtepunt - u herinnert zich misschien de funky titelsong van Isaac Hayes - van het blaxploitationgenre.