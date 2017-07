Met dank aan tante Greta Garbo

Ze was 27 jaar jonger dan haar tante, maar de twee hadden gemeen dat ze sterke vrouwen waren. Ook hielden ze beiden van wat de lichtere kant van het leven genoemd wordt: reizen naar Caribische eilanden, bij het zwembad zitten en kinderen in de tuin de radslag aanleren. Tante was beroemd, terwijl nichtje Gray eigenlijk nooit in iets had uitgeblonken. Geboren in Stockholm, verhuisde ze in haar kinderjaren met haar ouders naar New Mexico. Ze viste er en reed paard, om in 1957 af te studeren in de rechten.