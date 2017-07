Messi verlengt tot 2021 bij FC Barcelona

Goed nieuws voor de fans van FC Barcelona. Lionel Messi wil zijn contract verlengen tot 2021. "In de komende weken zal de Argentijnse ster een nieuwe overeenkomst ondertekenen", zo klinkt het op de clubwebsite. Messi is momenteel op huwelijksreis en wordt nog niet meteen in Catalonië verwacht. Volgens sportkrant Marca werd er een afkoopsom van 300 miljoen euro overeengekomen. De 30-jarige Messi speelt al speelt al sinds 2000 in het blaugrana en is er met 507 doelpunten in 583 wedstrijden topschutter aller tijden. Hij won met Barça acht landstitels en vier keer de Champions League. "En daar stopt het niet", zegt Barcelona. "Hij zit in een van zijn beste periodes."