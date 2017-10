Messi nu ook God in Argentinië

Een onemanshow. Een pièce de résistance. Met de hattrick waarmee Lionel Messi Argentinië dinsdagnacht naar het WK leidde, is de 'Messidependencia' na Catalonië nu eindelijk ook in Argentinië compleet.

Het is alleen nog wachten op de officiële heiligverklaring van Lionel Messi door de Argentijnse paus Franciscus - dat volgt misschien, mocht Messi het WK in Rusland winnen. Hoe dan ook, Argentinië greep dinsdagnacht zijn laatste kans op een rechtstreeks WK-ticket met een 1-3-zege op Ecuador. Op het scorebord prijkte drie keer Zijn Naam: Messi, Messi, Messi. Hij behoedde zijn land zo voor een mogelijk trauma, want na amper één minuut stond Ecuador al op voorsprong. Ook de andere uitslagen - Chili verloor en Peru-Colombia was 1-1 - speelde in de kaart van Argentinië om play-offs te vermijden.