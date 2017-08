Het lijstje Belgen in de Champions League is flink aangedikt. Zo plaatste Dries Mertens zich met Napoli dankzij een 0-2-zege bij Nice. De Rode Duivel, vooraf onzeker door een teenblessure, speelde zich in de kijker, maar scoren lukte niet. Ook Olympiakos plaatste zich. Trainer Besnik Hasi bracht met Guillaume Gillet, Vadis Odjidja en Mehdi Carcela liefst drie ex-Rode Duivels aan de aftrap. Al was het wel Marko Marin die tegen Rijeka kon scoren.