Merkel wil opnieuw TTIP-gesprekken

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil de onderhandelingen met de VS over een handels- en investeringsverdrag (TTIP) nieuw leven inblazen. "Een trans-Atlantisch verdrag blijft voor mij aan de orde", zei ze. Volgens Merkel is VS-president Donald Trump bereid om de gesprekken te herstarten. Merkel is altijd een van de grote pleitbezorgers geweest van een Europees-Amerikaans vrijhandelsverdrag. Tijdens de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen toonde Trump zich echter zeer kritisch voor zulke verdragen, omdat ze Amerikaanse jobs zouden vernietigen. Op een conferentie van Merkels CDU zei de Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross vorige maand dat Trump nu toch bereid is de gesprekken te hervatten. De leiders van de G20, onder wie Merkel en Trump, namen zaterdag nog een verklaring aan waarin ze zich ertoe engageren "protectionisme te bekampen".