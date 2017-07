Merkel wil nog vier jaar blijven als kanselier

Angela Merkel is vast van plan om nog eens vier jaar Duits bondskanselier te zijn. Dat heeft ze gezegd tijdens een interview met de Duitse televisiezender ARD naar aanleiding van de start van de campagne voor de parlementsverkiezingen in september. "Je kunt niet inschatten wat het leven brengt, maar ik ben wel van plan om nog vier jaar door te gaan", antwoordde Merkel op de vraag over haar verwachtingen van de komende verkiezingen. In het interview sprak Merkel ook over kwesties zoals de vluchtelingencrisis. Haar SPD-uitdager Martin Schulz zei gisteren op een partijcongres in Berlijn: "Merkel speelde soloslim en verzwakte zo de positie van Duitsland in Europa." Merkel weigert beperkingen in te stellen voor het aantal vluchtelingen die Duitsland binnen mogen.